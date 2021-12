Lettori: "Perchè l'emergenza rifiuti non è mai finita?"

In diverse strade del centro e dei quartieri periferici, l'emergenza rifiuti non è mai finita. In via Mineo centinaia di sacchetti sono in attesa di rimozione. Una situazione ancora peggiore si registra a Picanello, nei pressi del centro sportivo. Poche settimane fa era stato necessario fa intervenire le ruspe