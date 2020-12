Brucia rifiuti speciali nelle campagne di Maniace, denunciato

I carabinieri della stazione di Maniace hanno denunciato in stato di libertà un 42enne, ritenuto responsabile di abbandono e combustione illecita di rifiuti. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato una colonna di fumo alzarsi da un terreno e, recatisi sul posto, hanno visto l'uomo mentre era intento a bruciare alcuni rifiuti speciali ed in particolare alcuni componenti di un veicolo consistenti in ferro, plastica e gomma. Al fine di evitare che il rimanente materiale venisse bruciato, i rottami semi combusti sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per aver comesso lo smaltimento, presso il centro di raccolta autorizzato, della carcassa del veicolo del quale si stava impropriamente disfacendo.