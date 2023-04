Sotto sequestro 18 tonnellate di rifiuti speciali da spedire in Africa

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, unitamente ai funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quotidianamente impegnati nei controlli dei flussi merce in import ed export dal porto del capoluogo siciliano, hanno sottoposto a sequestro 18 tonnellate di rifiuti speciali, stipati all’interno di un container diretto, in esportazione, in Senegal.

I militari delle Fiamme Gialle hanno individuato un container dichiaratamente contenente “pannelli fotovoltaici usati” venduti da una società dell’hinterland catanese a un cittadino senegalese, residente in Italia che avrebbe dovuto provvedere al loro ricondizionamento e riutilizzo.

L'attento controllo del personale del 1° nucleo operativo metropolitano di Palermo e dai funzionari delle Dogane, supportati dai tecnici ispettivi dell’A.R.P.A., ha permesso di accertare che realtà la spedizione nascondeva un’operazione transfrontaliera di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, diretta nell’area sub-sahariana, con falsa documentazione di accompagnamento della merce.

Il controllo ha dato luogo al sequestro di 18 tonnellate di rifiuti speciali e alla segnalazione, alla Procura della Repubblica, di due uomini per i reati di traffico illecito e gestione di rifiuti non autorizzata.