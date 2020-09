Grossi cumuli di rifiuti speciali nella zona artigianale di Giarre

Abbandono e degrado nella zona artigianale di Giarre. A lanciare l’allarme è Giovanni Barbagallo, neo commissario giarrese della Lega, che ieri si è recato in visita nell’area che sorge nella frazione di Trepunti. “In questo luogo gli imprenditori hanno investito centinaia di migliaia di euro ed oggi si ritrovano a lavorare con una discarica a cielo aperto a pochi passi dalle proprie attività – dichiara Giovanni Barbagallo - Una vera e propria bomba ecologica nel cuore economico della nostra città. I rifiuti speciali e pericolosi hanno invaso l’area destinata al parcheggio, ledendo il decoro e la sicurezza di tutti”. Tonnellate di immondizia si sono accumulate nel tempo, davanti all’indifferenza dell’amministrazione comunale. “Ancora una volta l’amministrazione comunale è assente e silente – prosegue il commissario giarrese della Lega – Salvini Premier - Sintomo del totale disinteresse nei confronti di chi dà lavoro a centinaia di dipendenti e paga le tasse per servizi inesistenti. La Lega - Salvini Premier rimane a fianco delle attività produttive e chiede l’immediata installazione di telecamere per la video sorveglianza, la rimozione dei rifiuti speciali, la riparazione dei cancelli automatici ed una maggiore sorveglianza da parte dei vigili urbani. Noi non ci arrendiamo e continueremo a denunciare pubblicamente tutti i disagi ed i problemi che affliggono i cittadini per colpa di un’amministrazione – conclude Barbagallo - totalmente incapace di gestire sia il lavoro ordinario che quello straordinario”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.