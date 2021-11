Lettori: "A Monte Po la spazzatura riempie le strade e scende trasportata dalla pioggia"

Una situazione comune, in questa fase emergenziale, a molte altre zone della città. I cumuli di spazzatura anche a Monte Po devono fare i conti con le forti piogge, che fanno scivolare i rifiuti verso valle. In questo caso le auto in sosta sono quasi "investite" dal materiale che arriva dai cassonetti