Rifiuti, telecamere incastrano altri "zozzoni"

Altri "zozzoni" nella rete invisibile di telecamere piazzate in tutto il territorio. I controlli disposti dall’amministrazione in via Vittorio Emanuele, nel centro storico di Biancavilla, hanno rilevato il comportamento scorretto di alcuni ‘incivili’ beccati mentre depositano i rifiuti a terra. I trasgressori sono stati individuati: sanzione di 600 euro per ciascuno di loro.

“Continuano in tutto il territorio biancavillese - ha detto il sindaco, Antonio Bonanno - i controlli a tappeto contro gli ‘imbrattatori’ che sporcano la città. Pochi giorni fa, altri ‘zozzoni’ sono stati multati dopo essere stati sorpresi dall’occhio elettronico a sversare rifiuti”. Ricordiamo che non è consentito lasciare i rifiuti lontano dalla propria abitazione: essi vanno conferiti negli orari previsti e secondo le indicazioni del calendario sulla raccolta differenziata del Comune. Il sindaco ha ringraziato per il lavoro che stanno svolgendo l’assessore Vincenzo Mignemi e il Corpo di Polizia Municipale.