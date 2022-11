Micro discariche in via Casagrandi, Ragusa (M5S): "Le colpe non sono solo degli incivili"

La fotografia in via Casagrandi scattata dal presidente del IV municipio, Erio Buceti, riaccende i riflettori, se mai si fossero spenti, sulla questione legata all’abbandono dei rifiuti per strada e alla conseguente formazione di micro discariche. Se Buceti invoca la tolleranza zero, volta a tutelare la pulizia e il decoro urbano, contro gli incivili che continuano a deturpare l’ambiente, il consigliere del gruppo M5S, Giuseppe Ragusa, punta il dito, invece, contro l’Amministrazione comunale.

Per il consigliere pentastellato, infatti, la colpa di un territorio invaso dalla spazzatura non è imputabile solo agli incivili ma esiste quantomeno un concorso di colpa, ponendo l’attenzione sulle responsabilità che nascono dall'Amministrazione comunale, colpevole secondo Ragusa, “di una totale mancanza di visione nella gestione dei rifiuti”. "Dare la colpa sempre agli incivili non può bastare - sottolinea il consigliere - Abbiamo avuto un'Amministrazione che ha attuato un piano rifuti fallimentare e che non è riuscita nemmeno a studiare accorgimenti in corso d'opera, garantendo un controllo efficace a difesa del territorio.

Secondo Ragusa anche il sistema di video sorveglianza fa acqua da tutte le parti: "L'Amministrazione ha installato le telecamere anti incivili ma si è dimenticata di garantire un servizio di supervisione. In parole povere, queste telecamere registrano a vuoto, e non siamo sicuri nemmeno che siano sempre attive. Qualcuno ha delle responsabilità e sono chiare ed evidenti".