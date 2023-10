Riforma consorzi di bonifica, ok della commissione Attività produttive al disegno di legge

La commissione Attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge regionale di riforma dei consorzi di bonifica. Il testo, predisposto dall'assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, andrà adesso in commissione Bilancio per poi approdare in Aula.

Riduzione dei consorzi

Il disegno di legge ha rivoluzionato il sistema, prevedendo la riduzione da tredici a quattro consorzi di grandi dimensioni. I nuovi organismi saranno individuati sul principio dell’omogeneità dei bacini idrografici, in una logica di miglioramento dei servizi agli agricoltori, ma soprattutto di ammodernamento delle infrastrutture irrigue. La proposta legislativa interviene inoltre sulla governance, restituendo centralità al ruolo degli agricoltori dopo anni di assenza dalla gestione dei consorzi.

Riforma attesa da anni

La riforma, attesa da anni, giunge a coronamento di un lavoro iniziato dal governo Schifani con il suo insediamento, per intervenire sulle condizioni strutturali necessarie a garantire in maniera regolare il servizio irriguo agli agricoltori siciliani, eliminando sprechi, disservizi, inefficienze che troppo spesso, nel passato, ne hanno condizionato l’attività.

Testo condiviso associazioni e sindacati

"L’apprezzamento della legge da parte della commissione - ha detto l’assessore Sammartino - è un passaggio importante. È una riforma attesa da tutti gli agricoltori, frutto del lavoro certosino e competente degli uffici dell’assessorato, che abbiamo condiviso con i rappresentanti delle categorie produttive, delle associazioni, dei sindacati, in una logica inclusiva e di confronto indispensabile. Il testo di legge non ha un approccio ideologico, ma pragmatico: deve garantire regolarità ed efficienza del servizio, pertanto il punto di vista degli agricoltori - che finalmente torneranno nella governance dei consorzi - deve essere parte integrante della elaborazione della riforma. Ringrazio il presidente della commissione Vitrano e tutti i deputati per il contributo dato in sede di analisi della legge. Auspico tempi celeri e condivisione di obiettivi in commissione Bilancio e in Aula".