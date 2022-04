“Siamo tutti pedoni. Gli alberi che camminano”, il 7 aprile due eventi per la rigenerazione urbana

Si chiama “Siamo tutti pedoni. Gli alberi che camminano” ed è la campagna nazionale promossa dai Sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil a cui aderisce anche Catania.

Sono due gli eventi che avvicineranno anziani e giovani studenti nell’ottica della rigenerazione urbana e che si terranno giovedì 7 aprile: il primo alle ore 10,30 sarà un flash mob alle “Porta della bellezza” di Librino, con la messa a dimora delle piante nella rotatoria antistante l’opera da parte di un gruppo di pensionati insieme agli studenti della scuola di Zia Lisa “Musco” e dell’Istituto agrario “Fermi”; il secondo nella stessa giornata, ma alle ore 18 nel viale Grimaldi 17 sempre a Librino, nell’oratorio salesiano Giovanni Paolo II dove operano le attivissime suore del quartiere. In mattinata gli studenti protagonisti del flash mob saranno accompagnati dalla preside della “Musco” Cristina Cascio e dal vice Salvatore Catalano e dalla preside Maria Giuseppa Lo Bianco del “Fermi”.

Nel pomeriggio sarà presente in rappresentanza della Diocesi, anche don Piero Sapienza. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale. “Siamo tutti pedoni” è l’occasione concreta per avviare un confronto territoriale sulle tematiche della vivibilità delle città, della rigenerazione urbana, della sostenibilità ambientale, dello scambio generazionale e degli spazi pubblici intesi come luoghi di democrazia. Temi oramai centrali nel dibattito sindacale, soprattutto quando si guarda ai territori.

Oltre ai segretari generali di Cgil, CISL e UIL di Catania, Carmelo De Caudo, Maurizio Attanasio, Enza Meli e i relativi segretari delle sigle di categoria provinciale, Giuseppina Rotella e Margherita Patti per Spi Cgil, Franco Anello, Pina Rapicavoli e Giacomo Giuliano per FNP Cisl, Maria Pia Castiglione e Antonino Lombardo per Uilp Uil, saranno presenti anche i i segretari regionali di Spi Cgil, FNP CISL e UILP Uil Tanino Santagati, Alfio Giulio e Claudio Barone e la segretaria generale di Spi Cgil nazionale Mina Cilloni.