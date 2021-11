Rilascio Green pass, attivato ufficio in via Forcile

E’ operativo da oggi un ufficio per il rilascio del green pass e la gestione di eventuali problematiche. L’ufficio, formato da medici e informatici, si trova all’interno dell’Hub vaccinale di via Forcile ( ex mercato ortofrutticolo di Catania) ed è operativo dalle ore 8 alle ore 20 . “Abbiamo voluto offrire una ulteriore possibilità – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – per aiutare i cittadini in quei casi che non possono essere risolti a distanza. Il personale è stato opportunamente formato per intervenire in quelle situazioni in cui esistono delle oggettive difficoltà nel rilascio della carta verde”. Il servizio si aggiunge a quello già offerto attraverso il numero verde(800775375).