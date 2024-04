Passaporti, pratiche più veloci con l' "agenda prioritaria" e con i nuovi orari di apertura degli uffici

Sono oltre 20 mila le istanze per il rilascio del passaporto giunte in lavorazione agli agenti della qestura di Catania nel 2023, con un sensibile incremento dei dati rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid, in cui le domande furono circa 5 mila in meno. Già nel solo primo trimestre di quest’anno le domande presentate sono circa 8000, dato che in tutta lascia presagire un notevole incremento delle pratiche che saranno concluse quest’anno rispetto a quello passato. Per far fronte a questo incremento di richieste che si registra a livello nazionale, il Ministero dell’Interno ha adottato un nuovo sistema di prenotazione on-line degli appuntamenti, che consente il rilascio del passaporto in tempi ragionevoli a chi ha determinate necessità. E' stata quindi creata la cosiddetta "agenda prioritaria", che si trova all’interno dell’agenda passaporti e che rappresenta una valida soluzione per coloro i quali necessitano del rilascio del titolo di viaggio in tempi molto brevi.

Qualora sussistano motivi di urgenza, adeguatamente documentati e riferiti a lavoro, salute, studio o turismo, l’utente potrà accedere alla lista prioritaria per ricevere un appuntamento nella prima data utile. Una volta ricevuta la mail con data e ora, il cittadino dovrà presentarsi presso lo sportello dell’ufficio passaporti e consegnare la documentazione che attesta l’esigenza del rilascio in via prioritaria del documento. Qualora non fosse disponibile alcuna data, ci sarà a disposizione un’ulteriore alternativa che prevede la compilazione di un modulo da esibire allo sportello passaporti, qualora ci fosse la necessità di ottenere il titolo di viaggio entro 15 giorni. In tal caso, non sarà fissato un appuntamento ma l’utente potrà presentarsi, nelle ore di apertura antimeridiana, direttamente allo sportello, in cui sarà verificata la documentazione a supporto della richiesta.E proprio al fine di offrire un servizio migliore, è stata ampliata l'apertura degli sportelli che saranno operativi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sia la mattina che il pomeriggio.