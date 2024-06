Rinnovo e rilascio del passaporto, tempi più brevi a Catania

Tempi più brevi per il rilascio e il rinnovo del passaporto anche a Catania. In media, adesso c'è un'attesa di sette giorni. E' quanto emerso da una verifica condotta da Altroconsumo. Le ultime rilevazioni dell'associazione sono state effettuate alla fine del mese scorso e hanno coinvolto 19 città (Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento). Provando a prenotare un appuntamento per il rilascio sulla piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all'interno della provincia, "è apparso subito chiaro un netto miglioramento della situazione", specifica Altroconsumo.

A distanza di cinque mesi dall'inchiesta di novembre 2023, la situazione sembra però essere migliorata. In questi ultimi mesi, dopo due anni di caos e disagi per i cittadini, sono stati comunque adottati due provvedimenti importanti che potrebbero dare una svolta al sistema di rilascio e rinnovo dei passaporti rendendolo più veloce ed efficiente, l'agenda prioritaria e la possibilità, da luglio, di fare il Passaporto anche negli uffici postali di tutta Italia, una soluzione che dovrebbe portare a un alleggerimento della pressione sulle Questure.

I tempi di attesa a Catania

Nel caso di Catania, la rilevazione a novembre 2023, come risulta dai dati di Altroconsumo, non è stata possibile per la mancata disponibilità di appuntamenti. Ma, ad oggi, la situazione è nettamente migliorata grazie all'organizzazione, nei mesi scorsi, di aperture straordinarie "open day" finalizzate alla ricezione delle istanze di rilascio dei passaporti. Ma vediamo, nello specifico, come si sono ridotti i tempi a Catania. Il 6 marzo 2023, la prima data disponibile è stata l'11 settembre 2023 con ritiro passaporto il 25 successivo. Quindi, totale quasi sette mesi.

Oggi, facendo una simulazione, i tempi sono nettamente migliorati. Sul sito della questura, addirittura la prima data di appuntamento disponibile è già domani.

Inoltre, sempre sulla piattaforma della polizia di Stato dove si prenota l’appuntamento per il rilascio o il rinnovo del passaporto è stata attivata un’agenda prioritaria (“appuntamenti prioritari”) che permette ai cittadini che abbiano urgenza di partire entro 30 giorni per motivi documentati di salute, studio, lavoro e turismo, di prenotare e ottenere il passaporto in tempo utile al viaggio da effettuare. In questo modo la gestione degli appuntamenti dovrebbe essere più efficiente. La procedura d’urgenza era già prevista, ma il cittadino doveva presentarsi in questura senza appuntamento e fare la coda sperando di trovare un buco disponibile, intasando ancora di più questure e commissariati.

Da luglio il passaporto si potrà fare negli uffici postali

Per alleggerire la pressione sulle Questure e accelerare le pratiche per il rilascio dei passaporti, da luglio il servizio di richiesta e rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia. Lo ha annunciato, nel maggio scorso, il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al termine di un incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’avanzamento del progetto Polis di Poste Italiane. Progetto finanziato con i fondi del Pnrr partito a marzo che inizialmente consentiva di chiedere i passaporti negli uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti e che a inizio maggio era stato attivato in appena una quarantina di comuni.