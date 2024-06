Elezioni europee: uffici aperti per il rilascio delle tessere elettorali a chi ne è sprovvisto

A Caltagirone, il rilascio delle tessere elettorali a chi ne è sprovvisto in vista delle prossime elezioni europee avverrà venerdì 7 giugno, all’Educandato San Luigi dalle 9 alle 13 e al Palazzo municipale (ufficio protocollo, piano terra) dalle 9 alle 18; sabato 8 giugno, dalle 9 alle 23, sia a Palazzo municipale sia all’Educandato San Luigi; domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 in entrambi gli edifici. Intanto il sindaco Fabio Roccuzzo invita tutti i cittadini “a votare, non rinunciando così all’esercizio di un importante diritto per concorrere, ciascuno con le proprie idee e scelte responsabili, a costruire un’Unione.