Rimossi divieti di transito alle bici in via Etnea tra piazza Stesicoro e villa Bellini

I divieti per le bici di accedere alla zona a traffico limitato di via Etnea tra piazza Stesicoro e villa Bellini sono stati rimossi. Come si evince dalle foto pubblicate dall'associazione Fiab Catania Mountain Bike Sicilia, nel tratto di strada sopracitato non compare più nessun divieto, mentre restano presenti, invece, in piazza Università e in piazza Duomo.

Il provvedimento, che dispone la restrizione della circolazione dei velocipedi in piazza Duomo e in piazza Università nonché, per le giornate del sabato e in tutti i giorni festivi, in via Etnea, nel tratto compreso tra la via Fragalà/Collegiata e la carreggiata sud di piazza Stesicoro, aveva fatto indignare molti e scatenato polemiche a causa di un rider, Andrea Genovese, multato di 87 euro per essere entrato in bici nella zona pedonale.

"Siamo lieti di comunicarvi - si legge nel post pubblicato dall'associazione Fiab Catania Mountain Bike Sicilia - che nei giorni scorsi abbiamo ufficializzato al Comune di Catania, anche per tramite del Comando dei vigili urbani dello stesso, la richiesta di rimozione del divieto di transito dei velocipedi, nei giorni di Sabato e Festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nel tratto di via Etnea compreso tra la villa Bellini e piazza Stesicoro, non essendo supportato da alcuna disposizione amministrativa a noi nota, oltre ad altre richieste di cui vi faremo cenno in seguito. Non abbiamo ancora ricevuto comunicazione ufficiale ma a seguito di sopralluogo, non abbiamo più trovato il divieto.

L'Associazione, inoltre ha chiesto l'annullamento di tutte le multe fatte in quel tratto stradale: "Abbiamo chiesto ufficialmente al comando dei vigili urbani di Catania, ed al Comune di Catania, l'annullamento delle eventuali multe effettuate ai ciclisti in via Etnea, nel tratto compreso tra piazza Stesicoro e la villa Bellini, nei giorni di sabato e Festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal 01/07/2022 al 13/08/2022, non essendo supportate da alcuna disposizione amministrativa a noi nota. Attendiamo ancora riscontro dall'Amministrazione Comunale in merito all'eventuale atto amministrativo con cui si disponeva il divieto".