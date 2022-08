Concluse le operazioni di brillamento della bomba trovata nei pressi della stazione di Sferro

Si sono concluse con successo le operazioni di bonifica dell’ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale di circa 250 libbre, rinvenuto lungo la tratta ferroviaria Fiumetorto – Catania Bicocca nei pressi della stazione di Sferro. Come concordato nell’ambito delle riunioni di coordinamento svoltesi presso la Prefettura di Catania, il residuato bellico è stato rimosso dal sito di rinvenimento dai militari del 4° reggimento Genio Guastatori di Palermo.

Per motivi precauzionali, durante le attività di rimozione, durate fra le ore 6 e le 6.40, l’autostrada A19 è rimasta chiusa al transito veicolare fra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, mentre l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania è rimasto non operativo fra le ore 6 e le 6 e 30. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale e dall’Enac, non si sono riscontrate criticità né per la viabilità lungo l’arteria autostradale, né per il traffico dello scalo aeroportuale. L’ordigno è stato trasportato a bordo di un convoglio militare - scortato dalle forze di polizia e con il supporto dei vigili del fuoco e delle ambulanze della Croce Rossa Militare e dell’ospedale di Paternò - presso la cava di inerti ubicata nel territorio del comune di Santa Maria di Licodia, dove è stato fatto brillare. Le operazioni si sono concluse alle 10 e 50.