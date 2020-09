Il Comune rimuove grandi cumuli di amianto vicino le abitazioni

Diversi interventi di bonifica dall’amianto sono stati eseguiti con il coordinamento dell’assessorato all’ambiente retto da Fabio Cantarella, da squadre specializzate incaricate dal Comune di Catania che sono intervenute per rimuovere grandi quantità di eternit. I soliti incivili avevano illecitamente lasciato questa tipologia di riufiuto speciale per le strade pubbliche. Prese di mira soprattutto piazza delle Universiadi e via Antonio Cagnoni, a Picanello, nei pressi delle abitazioni, con grave rischio per la salute dei cittadini. Il materiale è stato preventivamente messo in sicurezza dagli addetti comunali all’ecologia, per poi essere trasferito in discarica per il successivo smaltimento. Analogo intervento è stato effettuato a San Cristoforo e Librino, rispettivamente in via Gramignani e sul viale San Teodoro. L’amministrazione Comunale raccomanda ai cittadini di smaltire l’amianto esclusivamente contattando ditte specializzate, evitando di arrecare un gravissimo danno all'ambiente con gravi rischi per la salute delle persone.

