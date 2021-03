Capomulini, via alla rimozione di tutti i cassonetti in disuso

Oltre 27 tonnellate di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, ormai in disuso, accumulatesi nell’arco dell’ultimo decennio, sono in corso di rimozione dal parcheggio di Capomulini. L'intervento è eseguito a cura di un’impresa su direttiva dell’assessore all’Ambiente del Comune di Acireale, Daniele La Rosa. Si tratta di uno degli interventi di bonifica più poderosi tra quelli pianificati negli ultimi tempi, una criticità individuata sin dai primi giorni dell’insediamento dell’attuale giunta. "Dopo avere espletato le necessarie indagini di mercato - spiega l'assessore La Rosa - siamo riusciti a individuare una ditta che, senza alcun costo per le casse comunali, provvedesse a smaltire il notevole quantitativo di cassonetti per i rifiuti. Non si comprende per quale arcano motivo, dimoravano da anni nel parcheggio di Capomulini. La necessità di rimuoverli era improcrastinabile, anche per il rischio al quale sottoponevano la collettività, a cominciare dall’eventualità di incendi. E' opportuno anche riqualificare questa vasta area, bonificandola dall’infausto abbandono di questo genere di rifiuti”.