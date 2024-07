Rimozione cenere, presidente della III municipalità: "Situazione pericolosa per i cittadini"

È emergenza cenere vulcanica, le strade di Catania a distanza di oltre una settimana sono ancora ricoperte di sabbia nera, il presidente della III municipalità Maria Spampinato chiede urgenti interventi di pulizia. “Bisogna intervenire adesso, non possiamo più temporeggiare la situazione è altamente a rischio – dichiara Spampinato– Sono tante le segnalazione di cittadini che sono caduti scivolando a causa della cenere vulcanica che, in molte parti della città, ricopre totalmente strade e marciapiedi”.

Il presidente di Borgo-Sanzio ha inoltre sottolineato di aver constatato personalmente la gravità della situazione: “Abbiamo effettuato un itinerante nella III municipalità e in via Oliveto Scammacca diversi residenti sono venuti a raccontarci il disagio che stanno vivendo in questi giorni, non sentendosi sicuri di circolare sia a piedi che con i mezzi di locomozione a due ruote, biciclette e motorini”.

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello dei tombini, che, come segnala la presidente Spampinato, devono essere liberati: “È necessario predisporre un’adeguata manutenzione ai tombini e alle caditoie, del tutto ostruite per via della copiosa quantità di cenere vulcanica caduta nei giorni scorsi. Occorre agire tempestivamente per evitare l’aggravarsi delle circostanze in caso di pioggia. Per questo chiediamo all’amministrazione centrale la massima collaborazione”.