Cenere dell'Etna, Trantino: "Servono misure eccezionali, Catania pulita in 20 giorni"

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emanato un’ordinanza di Protezione civile per rimuovere la cenere vulcanica che è ancora sparsa nelle strade della città, dopo la pioggia nera del 4 e 5 luglio scorsi e, marginalmente, in seguito all'eruzione di ieri sera. Ne dà notizia con una nota palazzo degli Elefanti.

Ancora 4 mila tonnellate di cenere da rimuovere

L'ordinanza sindacale è stata emanata in seguito dell’avvenuto superamento dei limiti delle polveri sottili, dannose per la salute, in alcune aree della città. E' quanto rilevato dall’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia. "Il provvedimento del primo cittadino - si legge nella nota diffusa dal comune - impegna le aziende titolari del contratto dei tre lotti cittadini a intervenire con straordinaria rapidità e sistemi eccezionali, tenuto conto che le oltre 350 tonnellate di cenere già rimosse (la prima stima era di 17 mila) con lo spazzamento meccanico e manuale, ovvero un quantitativo pari a 10 volte quello ordinario, hanno lasciato sul selciato ingenti quantità stimate in oltre 4 mila tonnellate"

Città pulita in venti giorni (senza altre eruzioni)

Obiettivo dichiarato dell’ordinanza del sindaco Trantino è incrementare la capacità di spazzamento per rientrare dall’emergenza in un arco temporale di 20 giorni. Sempre che l'Etna non si metta di traverso. Nell'evento di ieri sera, gli accumuli sono stati maggiori nell'acese. Il fatto che la cenere renda le strade scivolose, aumentando il rischio di incidenti stradali e cadute accidentali di pedoni, oltre ad ostruire i tombini, causando potenziali allagamenti in caso di pioggia, giustifica ulteriormente la necessità di interventi rapidi per mantenere le strade sicure e transitabili. Il protrarsi dell’emergenza ha avuto delle ripercussioni economiche negative sulle attività commerciali e turistiche della città. Ci sono poi le migliaia di sacchetti di sabbia nera da rimuovere in prossimità delle abitazioni, altro problema generato da una comunicazione iniziale poi smentita, nei fatti, dalla successiva indicazione di conferire i detriti lavici presso le isole ecologiche.

Divieti di sosta notturni per spazzare le strade

Con questo presupposti, il sindaco ha firmato il provvedimento che "rimanda agli uffici ogni possibile iniziativa, anche con mezzi e risorse eccezionali, al fine di consentire la più celere attività di raccolta della cenere vulcanica, mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendone i presupposti di eccezionalità, necessità e urgenza prescritti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti". Per facilitare l’attività di pulizia, la direzione comunale del Traffico urbano ha diramato un piano urgente di divieti di sosta per consentire lo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade cittadine nelle ore notturne. "Il provvedimento - conclude la nota del comune - per essere efficace, necessita della collaborazione dei cittadini per accelerare al massimo le procedure di rimozione della cenere vulcanica dalle strade".

Spoto (MpA): "Opportuno l'intervento della Multiservizi"

"Un’ordinanza coraggiosa e apprezzabile per rendere la città nuovamente vivibile dopo l’ingente caduta di cenere degli ultimi giorni, nonostante esista un problema di capitolato che, purtroppo, non dipende da questa amministrazione". E' quanto afferma la consigliera comunale del Mpa, Serena Spoto, commenta l’ordinanza di protezione civile del sindaco di Catania Enrico Trantino con cui si dispone la rimozione della cenere vulcanica entro 20 giorni. "Auspichiamo e riteniamo – prosegue Serena Spoto - più opportuno affidare questo servizio alla Multiservizi anziché alle ditte che si occupano della gestione dei rifiuti. La Multiservizi, così come avvenuto con il Canal Jet per le caditoie, potrebbe svolgere il servizio non solo nella città, ma anche nell’hinterland catanese. Sarebbe un modo per fornire risorse alla Multiservizi, che, essendo una partecipata, confluirebbero comunque all’interno del bilancio del comune di Catania e garantirebbero una maggiore trasparenza".