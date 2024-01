Giarre, ruspe in azione per rimuovere una discarica nei pressi dell'ospedale Sant'Isidoro

L'amministrazione comunale di Giarre ha rimosso una discarica sorta a pochi metri dall’ex ospedale Sant’Isidoro, oggi sede di ambulatori del distretto sanitario. I cumuli di rifiuti ostruivano persino il transito delle auto e, giacendo a pochi metri dalle abitazioni di via Minghetti, avevano suscitato le legittime proteste dei residenti. In sinergia con il Comune, mezzi meccanici e operatori della Igm (la società che ha in appalto a Giarre il servizio di igiene urbana), hanno provveduto a bonificare l’area. Un intervento che si è concentrato su via Giammona, nel quartiere Ospedale vecchio, angolo via Minghetti e che ha consentito di eliminare, sul nascere, anche potenziali pericoli di carattere igienico sanitario. Sono state rimosse circa 4 tonnellate di rifiuti di varia tipologia. L’intervento in via Giammona segue di poche ore le operazioni di bonifica, ancora in corso di svolgimento nella grande area alle spalle di corso Messina, a ridosso di un polo commerciale, all’interno della quale sono state selezionate e poi progressivamente rimosse, circa 40 le tonnellate di rifiuti.