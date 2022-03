Acireale, rifiuti abbandonati e poi dai alle fiamme in via Pasiano

Via Pasiano, ad Acireale, è stata riempita di rifiuti nel tratto compreso tra il pattinodromo e via San Piero Patti. Una parte del materiale è stata persino data alle fiamme in pieno giorno ed in spregio ad ogni buona norma collegata al vivere civile. L’assessorato all’Ambiente, retto da Danilo Pulvirenti, ha avviato gli interventi del caso che prevedono sia la rimozione dei rifiuti che azioni di carattere sanzionatorio a carico di quanti potrebbero essere individuati quali autore del deprecabile gesto. “Ho già sollecitato il posizionamento di telecamere sulla strada interessata – ha osservato l’assessore Pulvirenti – e mi è stato assicurato che a breve si procederà in tal senso. Spero, comunque, a prescindere dall’installazione degli strumenti di controllo, che le persone la smettano di deturpare l’ambiente, segnatamente quella strada che, come noto, abbiamo ripulito molte volte. Il problema, a questo punto, non è che non si pulisce, ma che, purtroppo, esiste chi continua imperterrito a voler vivere in condizioni precarie”.