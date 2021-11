La pulizia straordinaria dei rifiuti dovrebbe finire a breve: i cassonetti spariranno entro due mesi

E’ in dirittura d’arrivo la raccolta straordinaria dei rifiuti ed il conferimento in discarica (iniziato martedì) dei cumuli di spazzatura. Le tre ditte che operano negli altrettanti lotti in cui, con il nuovo appalto, è ora suddiviso il territorio cittadino sono ancora al lavoro per rimuovere le oltre duemila tonnellate accumulate per le limitazioni al conferimento imposte dalla discarica. Oltre a rimuovere i cumuli rimasti, gli operai stanno anche provvedendo al lavaggio e alla disinfestazione delle zone in cui i rifiuti sono rimasti più giorni depositati, per l'impossibilità di procedere alla loro rimozione.

Inizia il 'porta a porta' a San Giorgio e San Giovanni Galermo

Se l'emergenza può considerarsi in via di superamento, da lunedì 8 novembre scatta la nuova fase della raccolta differenziata che il Comune e la srr area metropolitana di Catania inseguono da parecchio tempo. Modalità ora resa possibile con la risoluzione dell’appalto comunale del 2016, che prevedeva solamente il 15% dell'utenza destinataria del 'porta a porta'. Si comincia a San Giovanni Galermo e San Giorgio, due zone di prossimità a comuni limitrofi a Nord e a Sud della città, in cui è stato amplissimo il fenomeno irregolare del pendolarismo dei rifiuti. Nei giorni scorsi, sia a San Giovanni Galermo e sia a San Giorgio, decine di volontari hanno contattato direttamente i cittadini nelle proprie abitazioni illustrando il calendario dei conferimenti. Si comincia lunedì sera con la frazione della plastica e i metalli. Il deposito deve avvenire in buste trasparenti davanti la propria abitazione o l'ingresso del condominio. Nei due popolosi quartieri, che insieme rappresentano circa 30 mila abitanti, verranno rafforzati i controlli della polizia municipale, anche in abiti civili, per scovare gli irriducibili, spesso residenti in altri comuni, del sacchetto della spazzatura se non addirittura vere e proprie cataste di rifiuti, da depositare irregolarmente nel territorio del capoluogo. Agli abitanti di San Giovanni Galermo e San Giorgio, a breve, verranno consegnati anche i kit per facilitare il deposito delle singole frazioni: nelle due zone naturalmente già non ci sono più i cassonetti.

Via i cassonetti entro due mesi da tutta la città

Il piano della raccolta differenziata, porta a porta, verrà gradualmente esteso in tutta la città accelerando i tempi inizialmente previsti di tre/quattro mesi. Entro due mesi, questo sistema di raccolta, l’unico che consente di aumentare sensibilmente i livelli della differenziata e contenere le emergenze, dovrebbe esteso a tutta la città. Nell’unico lotto non ancora aggiudicato, quello “centro”, temporaneamente assegnato alla stessa azienda del vecchio appalto comunale 'ponte' del 2016, la Società Riduzione Rifiuti, organismi di ambito territoriale previsti da una legge regionale, nella qualità di ente committente, ha appena ricevuto il parere dell'Anac, con le modalità di invito alla procedura negoziata: gli uffici si sono già attivati per questo scopo, dopo le cinque gare di asta pubblica andate deserte per il lotto in questione. A tappe forzate si procederà con l’Urega stazione appaltante, come prevede la legge, sperando di aggiudicare in tempi brevissimi anche questo lotto e velocizzare la complessa fase di transizione da un sistema all'altro.

"Il Comune e la srr - si legge in una nota di palazzo degli Elefanti - consapevoli che nella fase di trapasso da un sistema all’altro possano verificarsi disfunzioni, raccomandano ai cittadini delle zone dove vige la raccolta porta a porta, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute e depositare i rifiuti, secondo le frazioni nei rispettivi giorni di deposito indicate. Nelle zone non ancora servite dal nuovo sistema e in cui i cassonetti sono stati rimossi, i cittadini sono invitati a lasciare i rifiuti nelle zone limitrofe dove ancora invece i contenitori sono disponibili oppure lasciarli davanti le proprie abitazioni. Oppure, separare i rifiuti e recarsi nei centri di raccolta comunali di viale Tirreno a Trappeto Nord, via Gianni a Picanello e nel punto di raccolta via Forcile, a San Giuseppe La Rena. In questi tre centri di raccolta, in cui possono recarsi tutti i cittadini di Catania a prescindere dalla zona di residenza vanno depositati anche i rifiuti ingombranti".

Per chiarimenti e informazioni i cittadini, da lunedì a sabato, i cittadini possono contattare per il lotto Sud il numero verde 800984597 o tramite whatsapp 3493021008. Per il lotto Nord i numeri da chiamare sono 800328590 oppure 095291689.