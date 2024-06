Giarre, eseguita la bonifica della strada provinciale Baglio-San Leonardello

Lungo il ciglio della strada provinciale 87 Baglio-San Leonardello, alla periferia sud di Giarre, molti automobilisti in transito lanciano rifiuti di ogni tipo, arrecando un grave danno all’eco sistema. Anche vari ingombranti di ogni tipo vengono abbandonati lungo l’intero tratto di strada, che funge da raccordo interno tra le frazioni di Trepunti, Baglio e la barriera autostradale di Giarre. Stamane, dopo le numerose segnalazioni, è stato effettuato un intervento congiunto di bonifica tra comune di Giarre, Igm (la società che ha in appalto la gestione del servizio ambientale) e il personale tecnico del dipartimento Ambiente della città metropolitana di Catania. I mezzi sono entrati in azione lungo il tratto di arteria, per circa 1 km. Presenti sul posto, durante le operazioni di diserbo e di rimozione rifiuti, anche il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro e l’ing. Giuseppe Di Stefano della città metropolitana di Catania. "Siamo interventi, dopo innumerevoli segnalazioni, per mettere fine a questo scempio. Si tratta di una strada di raccordo che appartiene all’ex provincia - afferma il sindaco Cantarella - ma che di fatto si snoda nel perimetro di due Comuni confinanti: Giarre e Santa Venerina. Per tale ragione, d’accordo con la città metropolitana di Catania, mi farò promotore di una conferenza dei servizi per concertare delle iniziative, tra cui l’installazione di telecamere, nel tentativo di arginare il fenomeno. Ringrazio la città metropolitana e Igm per la sinergica collaborazione. "La conferenza dei servizi sollecitata dal sindaco di Giarre, Cantarella – afferma l’ing.Di Stefano – è pienamente condivisibile e potrebbe essere uno strumento importante per pianificare delle azioni sinergiche e mettere fine a questo increscioso fenomeno".