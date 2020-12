Santa Maria Goretti, dopo la tromba d'aria si attende la rimozione dei rifiuti

Dopo la violenta tromba d'aria che ha causato ingenti danni in tutta la zona sud di Catania, al villaggio Santa Maria Goretti si attende ancora la rimozione dei rifiuti speciali accumulatisi nelle strade durante la notte a cavallo tra sabato e domenica. Cartelloni, materiale in ferro, diversi fogli di eternit, tegole e tonnellate di plastica sono stati accatastati a bordo strada dai residenti, che laboriosamente si sono attivati per le prime riparazioni. Davide Ranno e Lorenzo Leone, consiglieri del VI Municipio, hanno raccolto le lamentele di alcuni abitanti e sollecitato l'amministrazione comunale ad attivarsi per la rimozione dei cumuli. "In caso di una forte pioggia - precisano Ranno e Leone -i rifiuti andrebbero ad otturare i tombini, causando nuovi allagamenti. Sarebbe un' ennesima beffa per coloro che abitano a Santa Mara Goretti, già duramente provati dalla tromba d'aria dei giorni scorsi".

L'assessore all'Ecologia del Comune di Catania, Fabio Cantarella, ha già rassicurato i consiglieri circa la celere attivazione delle procedure da parte degli uffici competenti. "Si tratta pur sempre di rifiuti speciali - spiega -ed in sede di consiglio di municipalità già due giorni fa ho preannunciato un nostro intervento a breve, che non rientrava però nel capitolato d'appalto con la Dusty. E' stato quindi disposto, con urgenza, un provvedimento specifico. L'amianto, infine, sarà rimosso rispettando le procedure che prevedono la realizzazione di un progetto apposito con l'Asp". La fase di intervento dovrebbe quindi essere ormai prossima.