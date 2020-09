Rino Coppola è il nuovo comandante dei carabinieri etnei

Coppola prende il posto di Raffaele Covetti, trasferito al comando della Legione carabinieri Basilicata a Potenza. Ha già lavorato in Sicilia dirigendo, da Capitano, dal 2000 al 2005 la compagnia di Cefalù. Ha poi lavorato, fino al 2009, all'ufficio ordinamento dello Stato maggiore del comando generale dell'Arma per passare poi a comandare, fino al 2012, la compagnia Roma-Eur. Ritornato a ricoprire incarichi al comando generale dell'Arma ha successivamente retto per due anni l'incarico di comandante del Gruppo di Castello Cisterna, competente sull'area nord della provincia di Napoli.