Rintracciato un 44enne con mandato di arresto europeo: era ricercato per rapina

I poliziotti della squadra volante della Questura di Catania, hanno arrestato un 44enne, pregiudicato, catanese che risultava destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto Europeo per il reato di rapina aggravata. Il provvedimento era stato emesso dalle autorità tedesche nel 2019. L'uomo è stato rintracciato durante il servizio di controllo del territorio, mentre si trovava in via Santissima Maria Assunta, angolo via Villa Scabrosa, a bordo di un veicolo sospetto.Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.