Corruzione elettorale, rinviato a giudizio Luca Sammartino: "Dimostrerò la mia innocenza"

Il deputato regionale ed esponente di Italia Viva era stato indagato per presunte promesse di posti di lavoro e trasferimenti in cambio di voti in occasione delle elezioni regionali del 2017 e delle politiche del 2018

Il Gup di Catania, Luigi Barone, ha disposto il rinvio a giudizio per corruzione elettorale di Luca Sammartino, deputato di Italia Viva alla Regione Siciliana. L'inchiesta coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro, dal procuratore aggiunto Agata Santonocito e dal sostituto Fabio Saponara, si basa su indagini della Digos della Questura su una presunta compravendita di voti per le regionali 2017 e le politiche 2018. Per l'accusa Sammartino avrebbe promesso posti di lavoro e trasferimenti in cambio di voti per sè e per altri esponenti politici a lui vicini.

Gli episodi contestati erano undici, ma dopo il deposito della memoria difensiva del suo legale, l'avvocato Carmelo Peluso, cinque furono stralciati. Luca Sammartino, alle elezioni Regionali del 2017 ha ottenuto un vero e proprio record di prefenze con ben 32mila voti, nel 2018 fu candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Misterbianco. In quell'occasione ottenne oltre 16mila preferenze che non gli furono sufficienti ad essere eletto. L'esponente di Italia Viva e attuale presidente della commissione Lavoro all'Ars, era stato indagato anche nell'inchiesta sulla regolarità del voto espresso da persone anziane di una casa di cura della provincia etnea, ma la sua posizione è stata successivamente archiviata. Rinviati a giudizio anche tutti gli altri sei imputati. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 2 dicembre davanti la quarta sezione penale del Tribunale di Catania.

"Finalmente il 2 dicembre mi troverò davanti ad un Tribunale che potrà valutare nel merito la mia innocenza - ha commentato Luca Sammartino - ho sempre affermato di non aver commesso alcun reato. Sono convinto e fiducioso che la verità emergerà in giudizio".