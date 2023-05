Riordino delle Camere di Commercio, Confindustria: "Si ascoltino le categorie produttive"

Confindustria Catania apprende con estremo favore la decisione del ministro delle Imprese Adolfo Urso di convocare per il prossimo 30 maggio una riunione di ascolto e confronto con il mondo produttivo sulla riorganizzazione degli enti camerali, con particolare riferimento alle aree di Catania, Ragusa e Siracusa.

"Ascoltare le vere esigenze delle imprese - si legge in una nota - è la precondizione essenziale per superare l’impasse che ha condannato l’ente camerale del nostro territorio all’immobilismo. E per dare vita ad una camera di commercio efficace, efficiente, capace di dare risposte al cambio di passo che le categorie produttive si attendono anche dal mondo politico. Ribadiamo con fermezza la necessità di dare seguito a quanto già statuito in modo netto dalla legge 106/2021 e di procedere quindi con l’istituzione della Camera di Commercio di Catania come ente autonomo. Ripristinando così una condizione di normalità e di autorevolezza che ne faccia un punto di riferimento certo per tutto il mondo produttivo".