Riparata una tubatura idrica in via Badia dopo due anni di attesa

Un intervento di manutenzione delle condotte idriche è stato effettuato oggi a san Giovanni Galermo, precisamente in via Badia. L'iniziativa è nata da Fabrizio Cristofaro, presidente del "Comitato via Badia", su sollecitazione degli stessi residenti. Sul posto era presente da tempo una vasta perdita all'interno e da circa 2 anni non veniva svolta la necessaria manutenzione, perchè la strada risultava erroneamente catastata come privata, sebbene chi ci abita afferma che via ha un uso pubblico e quindi comunale. "Sto preparando a tal proposito - dichiara Cristofaro - una petizione con raccolta firme non indifferente, da effettuare in zona al fine di migliorare il manto stradale, l' illuminazione e le aree a verde, in modo tale da ristabilire le condizioni di sicurezza per questa zona di San Giovanni Galermo".