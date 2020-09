Riparte lo sportello gestito da Alleanza Universitaria presso la sede Ugl

Grazie alla collaborazione tra “Alleanza universitaria”, associazione presente nell’ateneo da più di 20 anni, presieduta da Francesco Ferlito e il sindacato dell’UGL guidato dal segretario generale territoriale Giovanni Musumeci, torna operativo lo sportello universitario presso la sede dell’UGL di Catania in via Teatro Massimo 34. Trattasi di un servizio che si propone di offrire, a titolo gratuito, orientamento matricole, iscrizioni, immatricolazioni, informazioni relative ai servizi erogati dall’Ersu come le borse di studio ma anche supporto consultivo su corsi singoli e lavoro part-time. "Anche quest’anno - dichiara Andrea Vella, dirigente di Alleanza Universitaria e Senatore Accademico dell'Università degli studi di Catania - grazie al supporto dei militanti di Alleanza Universitaria, riproponiamo il progetto dello Sportello Universitario, con l'auspicio che il servizio offerto possa rendere il più agevole possibile l’ingresso delle future matricole nel mondo accademico. Fondamentale è la nostra presenza all'interno degli organi di ateneo con Maurizio Anicito, Consigliere di amministrazione, con Giovanni Girgenti, Consigliere di Amministrazione all’ERSU,eletto all'interno della coalizione "UnivERSU" di cui Alleanza Universitaria fa parte e con i nostri rappresentanti eletti nei vari dipartimenti”. “Vogliamo essere vicini ai giovani universitari- dichiara Giovanni Musumeci - ospitando nei locali della nostra organizzazione quest’importante ed utile iniziativa curata da Au, che ringraziamo, con la quale collaboriamo proficuamente da tempo. Vogliamo quindi continuare a poterci spendere per il mondo giovanile e, pertanto, poter garantire agli studenti un punto di riferimento poiché spesse volte sono scoraggiati dalla carenza di informazioni e della pressante burocrazia.” “Abbiamo deciso - dichiara il Vicepresidente di Alleanza Universitaria, Marco Piro- di riproporre questo progetto che grazie al lavoro di tutto il gruppo portiamo avanti in varie province della Sicilia. Un sentito ringraziamento va a Giovanni Musumeci per la proficua e rinnovata collaborazione con il gruppo di Alleanza Universitaria, che con il suo incessante lavoro porta avanti importanti progetti ed iniziative nel mondo del lavoro; un affettuoso ringraziamento a Francesco Ferlito, Presidente di Alleanza Universitaria, che promuove da diversi anni l’apertura degli sportelli universitari”. Lo sportello sarà operativo solo previo appuntamento chiamando il seguente numero 3381865695, contattando la pagina Facebook “Alleanza Universitaria” oppure contattando la Segreteria dell’UGL.

