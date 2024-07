Conclusi i lavori di manutenzione presso l'asse dei servizi

Il sindaco della Città Metropolitana Enrico Trantino ha annunciato che sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse dei servizi, una delle principali direttrici del traffico in entrata ed uscita dal capoluogo etneo. "Adesso la percorribilità risulta decisamente migliorata, più sicura. Il traffico può svolgersi regolarmente e in modo fluido. L’Asse dei Servizi è una arteria fondamentale di collegamento verso l’area industriale, l’aeroporto, i mercati ittico ed ortofrutticolo, le strutture turistiche e balneari, le aziende dell’Etna Valley". I lavori di manutenzione straordinaria sono stati progettati e diretti dai tecnici della Città metropolitana di Catania con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. I lavori di ripavimentazione dell’arteria si sono concentrati soprattutto nella zona nelle rampe di ingresso e di uscita in direzione Bicocca (M.A.A.S) e tangenziale ovest, aeroporto e Librino, centro commerciale e zona industriale.