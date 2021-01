Riposto, chiusura temporanea strada provinciale nella frazione Archi per lavori

La Città metropolitana di Catania ha disposto la temporanea chiusura di una strada provinciale ad Archi, frazione di Riposto. In particolare, giorno 22 gennaio resterà chiusa al transito veicolare e pedonale la via San Martino (Strada provinciale 2/I-II). L’ordinanza è stata emessa su richiesta della ditta E-Distribuzione S.p.A., che sta eseguendo lavori di scavo per la posa della linea elettrica interrata. Il percorso alternativo è il seguente: per i veicoli provenienti da Acireale direzione Riposto, si svolgerà attraverso la Strada provinciale 173 e poi Via delle Viole, Via Carnevale e Via Simone Grasso, fino a raggiungere il punto di incrocio con la S.P. 2/I-II. Per i veicoli provenienti dalla direzione opposta si svolgerà all’inverso. Garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti ed ai titolari delle attività commerciali eventualmente esistenti sul luogo, con il limite massimo di velocità a 20 chilometri l’ora ed il divieto di sorpasso. La Società che ha aperto il cantiere stradale si farà carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità collocando idonea segnaletica stradale.