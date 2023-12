Riposto, consegnato l’Onore del Gonfalone a quattro campioni sportivi

Quattro sportivi ripostesi hanno ricevuto ieri sera l’Onore del Gonfalone per essersi distinti nella propria disciplina e per aver portato in alto il nome della città di Riposto.

Sono Martina Fortuna, dell’associazione sportiva ‘Heart of steel Powerlifting’ di Roma, vice campionessa italiana e doppio bronzo ai mondiali di Powerlifting nelle due specialità stacco da terra e squat, ottenuti ai mondiali junior di Powerlifting celebratisi in Romania; Alessandro Messina, dell’associazione sportiva ‘Heart of steel Powerlifting’ di Roma, detentore del record nazionale di Powerlifting, nella categoria stacco da terra, e tra i primi dieci ai campionati mondiali di Powerlifting di Malta; Alessio Quattrocchi, dell’associazione sportiva ‘K2.0 Asd kick&fitness’, oro ai campionati italiani di kick&fitness, celebratisi a Jesolo, e bronzo al ‘Wako world championship’ nella specialità ‘Point fighting’ in Portogallo; e Giuseppe Vento che, in coppia con Katia Spina, è diventato campione europeo di Tango argentino a Torino. Tutti sono stati inseriti nell’Albo d’Onore della Città di Riposto.

Il riconoscimento, voluto e conferito dal sindaco di Riposto Davide Vasta, è stato consegnato nel Salone municipale del Palazzo di città, nel corso di una cerimonia sobria. Presenti, oltre al primo cittadino, gli assessori Valerio Cucè, Gino Daidone, Carmelo D’Urso, Elisa Torrisi ed il vicepresidente del Consiglio comunale Salvuccio Leotta.

"Siamo molto orgogliosi di tutti loro e dei successi ottenuti in ambito nazionale e internazionale – ha detto Vasta – Si tratta di un piccolo ma doveroso riconoscimento che continueremo ad assegnare a tutti coloro che porteranno lustro alla nostra città e a chi, con sacrificio e talento, riesce a raggiungere risultati ragguardevoli. Eccellenze del nostro territorio a cui vogliamo rendere omaggio”.