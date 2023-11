Riposto, controllo a sorpresa del Sindaco alla mensa della scuola

Visita a sorpresa ieri ad ora di pranzo del sindaco di Riposto Davide Vasta al plesso ‘Quasimodo’ per verificare la qualità del cibo e del servizio della mensa scolastica, a dieci giorni dall’avvio. Il primo cittadino, insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Torrisi, ha pranzato con i piccoli alunni assaggiando il pasto del giorno per un controllo della qualità e quantità dei cibi, della cottura e del loro sapore.

“È un nostro dovere – spiega il sindaco – controllare personalmente la qualità del cibo e le condizioni in cui viene somministrato il pasto ai nostri bimbi. La qualità dei cibi era buona e quasi la totalità degli alunni, infatti, ha apprezzato. Ricordo che in questo momento abbiamo dovuto affidare il servizio ad una ditta esterna poiché i locali della mensa comunale sono in fase di ristrutturazione". "È chiaro che la qualità del servizio, una volta che potremo tornare ad usufruire delle nostre cucine, migliorerà sensibilmente. Intanto – conclude Vasta - continueremo a vigilare sul servizio per offrire comunque pasti di qualità ai nostri bimbi”.