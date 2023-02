Riposto, Gasparri (FI): "una tragedia figlia del permissivismo da archiviare"

"È inutile oggi piangere sull'ennesimo doppio femminicidio, verificatosi in Sicilia, se poi si pende dalle labbra degli ergastolani, come fanno troppi esponenti della sinistra. La tragedia siciliana è figlia di un permissivismo che va messo in archivio. Le pene devono essere scontate in condizioni di rispetto di ogni diritto, ma devono essere appunto scontate. La certezza della pena è una garanzia per tutti”, lo ha detto il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri.

"Sarebbe meglio maggiore prudenza nelle discussioni sull'ergastolo ostativo, anche a livello di supremi organi del Paese - ha proseguito Gasparri - . Sarebbe ora di smetterla di solidarizzare con il terrorista Cospito, di organizzare cortei di gente di sinistra che aggredisce poliziotti e carabinieri nelle strade. Basta con i ricatti morali. Anche per quanto riguarda Cospito ci sono norme e garanzie per impedire che con atti autolesionistici si possano porre ricatti allo Stato. Medici e autorità amministrative sanno cosa devono fare per garantire la vita di Cospito. Basta con una propaganda che favorisce soltanto condotte errate."