Riposto, refezione scolastica al via dopo l'approvazione del bilancio

Sarà necessaria l’approvazione del bilancio di previsione per avviare il servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Riposto. A comunicarlo il sindaco Davide Vasta che, preso atto della critica situazione economico finanziaria dell’ente, questa mattina ha inviato una lettera alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’, Cinthia D’Anna.

“Purtroppo abbiamo ereditato una difficile situazione economico finanziaria – spiega il primo cittadino – In questo momento siamo in gestione provvisoria e ciò significa che non possiamo assumere nuovi impegni economici prima dell’approvazione del bilancio di previsione, che è in fase di redazione.

Siamo consapevoli dell’importanza della mensa per molte famiglie e garantiamo – prosegue Davide Vasta - il massimo impegno per l’avvio del servizio nel più breve tempo possibile. La ricognizione finanziaria che abbiamo compiuto da quando ci siamo insediati, pochi mesi fa, ha evidenziato una situazione più grave di quella che avevamo previsto ma manterremo comunque il servizio, per noi fondamentale. Molte cose – conclude Vasta - sono state già segnalate alle autorità competenti e chi di dovere si assumerà le responsabilità politiche e amministrative delle proprie azioni”.