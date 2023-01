Riposto tombola solidale tra alunni dell’Istituto ‘M. Amari’, soci del Leo Club e ospiti della Casa della Speranza ‘Viviana Lisi’.

Musica, giochi e tanto divertimento hanno caratterizzato l’iniziativa solidale organizzata nei giorni scorsi dagli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Michele Amari’ di Giarre e dal Leo Club di Giarre-Riposto, in sinergia con l’associazione Life Onlus di Acireale presso la Casa della Speranza Viviana Lisi di Riposto. Pizza e tombola gli ingredienti della serata, che ha coinvolto gli ospiti della comunità con un unico obiettivo, stare insieme. “Prima della pandemia la nostra scuola aveva avviato una proficua collaborazione con la casa della Speranza ‘Viviana Lisi’ – spiega Grazia Carota, docente vicaria dell’Istituto di istruzione Superiore ‘Michele Amari’ – Da allora i nostri ragazzi hanno continuato a far visita periodicamente agli ospiti della struttura, mantenendo un bellissimo legame. Siamo orgogliosi di questo. È un’esperienza costruttiva sia per gli alunni che per gli ospiti. Così, quando gli studenti hanno manifestato la volontà di organizzare una serata per stare tutti insieme, in un clima di condivisione e di festa, il dirigente scolastico Giovanni Lutri e l’intero corpo docenti è stato felice di dare il proprio sostegno e contributo. E devo dire che il lavoro dei ragazzi è stato molto apprezzato dai responsabili della Casa della Speranza. Queste – conclude - sono le attività che formano e fanno crescere”. Fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa la collaborazione del Leo Club di Giarre-Riposto presieduto da Antonio Lutri.