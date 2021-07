Riposto, trovata una busta con 14 grammi di cocaina e 22 di marijuana in una aiuola

I carabinieri di Giarre e del nucelo cinofili di Nicolosi hanno svolto un servizio di controllo a Giarre, Riposto e Mascali. Nel corso dell’attività i militari hanno eseguito 9 perquisizioni personali, segnalando un giovane alla Prefettura, come assuntore di sostanze stupefacenti, e 5 perquisizioni domiciliari durante una delle quali, all’interno di un’aiuola comune situata in Corso Europa di Riposto, è stata rinvenuta una busta in plastica contenente 14 grammi di cocaina, e 22 di marijuana, tutto già suddiviso in dosi pronte per la cessione. Sono state controllare 28 autovetture e 45 persone, di cui 8 sanzionate per violazioni al codice della strada, irrogando sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.160 euro.