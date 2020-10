Riposto, dalla Regione un milione di euro per il porto turistico

“Dopo anni di rinvii e stasi, ci siamo fatti carico delle preoccupazioni del territorio jonico-etneo che vedeva ormai nel porto di Riposto un'incompiuta e abbiamo mantenuto gli impegni, carte e risorse alla mano. Il Governo Musumeci ha formalizzato il decreto che stanzia un altro milione di euro per la realizzazione, nel primo bacino del porto turistico, di un pontile e altre opere necessarie per la funzionalità dell’infrastruttura”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito del vari del decreto che assegna un milione di euro per completare il porto turistico di Riposto, nel Catanese. “Tali fondi si aggiungono al milione di euro già stanziato per il completamento del porto e alle somme per la messa in sicurezza, la mantellata e la rimozione dei vecchi pontili. Quest'ultimo intervento partirà proprio la prossima settimana, dopo alcuni rinvii dovuti alla crisi del covid 19. Molto presto, dunque, il porto dell’Etna vedrà la luce diventando un’infrastruttura strategica per tutta la Sicilia orientale, e non solo”, conclude Falcone.

