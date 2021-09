Riprende la raccolta rifiuti, ma la normalità è ancora lontana

“La ripresa della raccolta dei rifiuti non può che essere accolta con grande favore da tutti noi. Il problema di fondo però rimane, e quello che è successo in questi ultimi giorni non può essere cancellato con un colpo di spugna”. E' quanto dichiara il consigliere del II municipio Andrea Cardello. “Ieri notte c’è stato l’ennesimo atto vandalico con i cassonetti in piazza Duca di Camastra, a pochi metri da una stazione di servizio, dati alle fiamme. L’indomani mattina lo spettacolo è stato assolutamente devastante per tutti: spazzatura carbonizzata ovunque, cattivi odori e un’area pedonale completamente 'of limits' per tutti”. Ovviamente il problema non può essere imputato a questa amministrazione comunale. Ma appare ormai evidente che i vari centri di raccolta della spazzatura non hanno una capienza infinita, ed è fondamentale che tutte le istituzioni preposte lavorino e creino piani alternativi per fare in modo che simili problemi non si ripresentino più in futuro. Occorre quindi l’intervento regionale".

"Passeranno dei giorni prima che la situazione a Catania possa tornare alla normalità- prosegue Cardello- in questo momento interi marciapiedi e perfino le pensiline dell’autobus sono sommerse da migliaia di sacchetti di plastica. Stessa cosa dicasi per le strade con grave pericolo per il traffico cittadino reso oggi ancor più caotico, nelle vie del II municipio, dalla riapertura delle scuole”.

"La situazione è stata talmente grave che ora ci vorranno giorni prima che la spazzatura sia ritirata completamente dalle nostre strade o dai nostri marciapiedi- afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti- da San Giovanni Galermo a Cibali, passando per San Nullo, il nostro territorio ha sempre sofferto il problema delle discariche abusive. Oggi finalmente, dopo giorni di scenari allarmanti, possiamo tirare un sospiro di sollievo. A questo proposito desidero ringraziare il Sindaco Pogliese e tutti i soggetti in campo che hanno lavorato alacremente affinchè si giungesse ad una soluzione nel più breve tempo possibile. Ovviamente parliamo di soluzioni temporanee perché tra due mesi- prosegue Buceti- bisognerà affrontare la questione spazzatura con un preciso e dettagliato programma di lavoro".