Riqualificazione dell'aiuola in via Giacomo Leopardi

Recupero dello slargo di via Giacomo Leopardi angolo via Principe Nicola, ad opera del presidente della seconda municipalità Claudio Carnazza, in sinergia con la direzione verde pubblico ed ecologia e con la cooperativa sociale "I Girasol". “Il progetto è stato proposto dall’associazione i Girasoli e si sviluppa in tre passaggi. Il primo è stato appunto quello di riqualificare un’area in evidente stato di degrado – dichiara il presidente Carnazza– Con i consiglieri abbiamo scelto questo slargo, perché pur avendo rimosso da anni i cassonetti, qualcuno continua imperterrito a conferire rifiuti ai bordi dell’aiuola e anche il suo interno”.

Il presidente Carnazza ha concluso motivando la scelta dell’area: “Con la riqualificazione di questa aiuola, che si trova in una zona centrale della città, vogliamo stimolare il senso civico dei cittadini e sensibilizzarli al rispetto del decoro pubblico come bene comune”. L’opera di riqualifica è stata effettuata grazie anche all’intervento della direzione verde pubblico ed ecologia che hanno mandato le rispettive squadre della Multiservizi per effettuare la potatura delle siepi e della Gema per ripulire la zona. Il progetto di recupero dell’area è stato ideato dalla cooperativa sociale “I Girasoli” con il presidente Salvatore Cannata.

La coordinatrice del centro aggregativo Cristina Pavone ha illustrato il piano: “Il progetto nasce in collaborazione con i servizi sociali del Tribunale dei Minori di Catania, alcuni ragazzi vengono affiancati al nostro centro per trattare delle tematiche come tutela e ambiente. In sinergia con il II municipio e con il presidente Carnazza, abbiamo deciso di valorizzare quest’area che da tempo versa in condizioni di degrado. Sono quindici i giovani che stanno ripulendo l’aiuola e provengono alcuni dal nostro centro aggregativo di via Giannotta, della comunità minori stranieri non accompagnati e infine dall’Ussm. Queste azioni concrete vogliono insegnare ai nostri ragazzi ad essere cittadini attivi, nel rispetto delle regole civili e di decoro, per un futuro, si spera, migliore per la nostra città”. Lunedì 15 luglio, alle ore 18.00 è prevista l’inaugurazione dello slargo riqualificato