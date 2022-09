Riqualificazione A18, lunedì 26 settembre si lavorerà sullo svincolo di Acireale

L’autostrada A18 Messina-Catania verso la finalizzazione dei lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale. Lunedì 26 si interverrà sullo svincolo di Acireale, dove i tecnici saranno impegnati nell'opere di rifacimento del manto stradale per ripristinarne l’aderenza, l’impermeabilizzazione ed eliminare gli avvallamenti. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sulla rampa di ingresso in direzione Catania il traffico sarà interdetto tra le ore 10.30 e le 17.