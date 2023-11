Riqualificazione dell'edificio comunale in via Belvedere: il consigliere Nauta propone una mozione

L'edificio comunale in via Belvedere, nel quartiere di San Giovanni Galermo, versa in stato di degrado e abbandono. A lanciare l'allarme è il consigliere Francesco Nauta del 4° municipio, che ha proposto una mozione al Consiglio municipale per avviare un progetto di riqualificazione. L'immobile, costruito negli anni '70, è stato un tempo un plesso della scuola elementare "Padre Santo di Guardo". Successivamente, con un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e il comune di Catania, era stato destinato a un commissariato di polizia. Tuttavia, l'intervento non è mai stato realizzato e l'edificio è rimasto chiuso e abbandonato. Nella sua mozione, Nauta ha sottolineato che la riqualificazione dell'edificio sarebbe un'opportunità per il quartiere e per la città di Catania.

"L'immobile è situato in una zona centrale del quartiere e potrebbe essere utilizzato per scopi sociali, culturali e/o ricreativi - ha dichiarato il consigliere - In particolare, l'edificio potrebbe essere utilizzato come centro polifunzionale per attività sociali e culturali, biblioteca, centro giovani , spazio per eventi e manifestazioni, spazio per attività sportive e ricreative". "La riqualificazione dell'edificio comunale in via Belvedere sarebbe un investimento importante per il futuro del quartiere e della città di Catania - ha concluso Nauta - Essa permetterebbe di riqualificare un'area urbana degradata e di offrire nuovi spazi e servizi alla comunità". Il Consiglio del 4° municipio ha approvato la mozione e inviato agli organi competenti la proposta.