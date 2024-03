La presidente del III municipio lancia la proposta: "Riqualificare l'ex sede Amts"

Quale futuro per l'ex sede dell'Amts di Catania? La presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, avanza la proposta di riqualificare l'edificio, oggi chiuso, e trasformarlo in una risorsa per l’intero territorio di "Borgo-Sanzio".

"Già in passato - afferma - le grosse strutture chiuse per lungo tempo sono state prima depredate, poi vandalizzate e infine trasformate in ripari di fortuna per senza tetto. La nostra attenzione è massina affinchè questo palazzo, a pochissima distanza da piazza Lanza e da piazza Roma, non faccia una brutta fine. In piena sinergia e collaborazione, con l’amministrazione centrale e con il Sindaco Trantino - spiega ancora Maria Spampinato - vogliamo capire il futuro di questo plesso e, magari, portare avanti le nostre proposte che prevedano un centro di aggregazione o un distaccamento di alcuni uffici municipali. Oggi quello che resta di questo edificio è sotto gli occhi di tutti e va evitato in tutti i modi che possa essere vandalizzato, depredato o peggio".