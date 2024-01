Nuova vita per piazza dei Martiri, Trantino: "Non una traguardo ma una tappa di un lungo percorso"

"Abbiamo consegnato alla città piazza dei Martiri. Un intervento di riqualificazione, con somme messe a disposizione di Terna, in uno slargo per troppo tempo non curato". Così Enrico Trantino, assente alla cerimonia di riconsegna per la concomitanza con l’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha commentato la riqualificazione della piazza che si trova in asse con via Vittorio Emanuele.

"Nel frattempo - continua il primo cittadino - siamo intervenuti sulla statua della nostra Sant’Agata per consolidarla, date le pericolose fessurazioni che presentava. Per la mia idea di amministrazione, non è un traguardo, ma solo una tappa di un lungo percorso. Spero, un giorno, venga il momento per esultare".

“Oggi più che mai - conclude - la piazza rappresenta uno degli ingressi più importanti al centro storico e soprattutto snodo nevralgico per una prossima riqualificazione del water front a cui stiamo lavorando per liberare finalmente la città dalla cintura ferroviaria e riconnetterla al mare”.

Dopo quasi tre mesi di lavori di restyling con cui, tra l’altro, sono state stato raddoppiate le zone a verde preesistenti e messi a dimora numerosi alberi aggiuntiv, ora la piazza è un’area del tutto accessibile con un nuovo arredo urbano e nuovi percorsi, adatti anche per i portatori di handicap e che nella prossima primavera, grazie al nuovo impianto di irrigazione realizzato, con la crescita del prato e degli alberi sarà arricchita da nuovi colori e zone d’ombra. Costo dei lavori: circa 340mila euro, fondi che il Comune ha ricevuto da Terna Spa.