IV municipio, il quartiere chiede la riqualificazione anche delle piazze 2 Giugno e Bonadies

La strada è stata tracciata e solo con i fondi europei si possono reperire le risorse necessarie atte a restituire alla cittadinanza i luoghi di socializzazione più volte vandalizzati. Così dopo piazza Beppe Montana e piazza Maria Ausiliatrice (i cui lavori di riqualificazione cominceranno non appena saranno scaduti i bandi di gara previsti in questi casi), adesso la gente chiede un completo restyling per piazza 2 Giugno e piazza Bonadies.

“Si tratta di due aree di strategica importanza per tutta Cibali -Trappeto Nord-San Giovanni Galermo - afferma il presidente del IV municipio, Erio Buceti - Piazza “2 Giugno 1946” più volte è stata al centro delle segnalazioni dei cittadini per la pavimentazione malmessa e l’arredo urbano vandalizzato. A questo bisogna aggiungere anche la necessità di una potatura del verde che metta finalmente in sicurezza il fitto fogliame presente. Già in passato il personale della Multiservizi ha provveduto a curare le piante su mia segnalazione".

"Sfortunatamente - prosegue Buceti - senza una programmazione a scadenze precise il tutto viene vanificato nel giro di pochi mesi. Stesso discorso riguarda piazza Bonadies. Anche qui i problemi sono tanti e potrebbero essere risolti solo con una precisa programmazione”.

"I lavori di riqualificazione in piazza Bonadies - conclude - rappresenterebbero una svolta importante per tutto il quartiere di Cibali visto che parliamo di un luogo di aggregazione storico posto tra l’antico Lavatoio e la Casbah Cifalota. Il sito si trova sotto il fiume Longane e questo provoca continui allagamenti della zona".