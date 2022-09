Al via i lavori per la rinascita del polo sportivo di Villaggio Sant’Agata

Martedì 13 settembre alle ore 10,30 inizieranno ufficialmente i lavori per riqualificare il polo sportivo di quartiere nel villaggio Sant’Agata, a conclusione del complesso iter di appalto e affidamento dei lavori del progetto esecutivo di fare risorgere il piccolo Centro Polisportivo, inutilizzabile da oltre un decennio per via delle fatiscenti condizioni in cui si trovano gli impianti.

Lo spazio da riqualificare è ampio oltre 2.500 mq. in uno dei quartieri maggiormente disagiati, il Villaggio Sant’Agata, un cantiere appaltato all’impresa Tixe di Siracusa, mediante gara digitale sul mercato elettronico curata dal servizio comunale “Green e Sport” della Direzione Politiche Comunitarie e finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro, per un impegno di spesa complessivo di 643.421,95 euro.