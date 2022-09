Riqualificazione del Villino Milazzo: aggiudicati i lavori per 468 mila euro

Sono stati aggiudicati i lavori, per un importo complessivo di 468mila euro, per la ristrutturazione e il recupero del Villino Milazzo, in via Santa Maria di Gesù. Pertanto gli interventi cominceranno a breve e dovranno essere completati, con il collaudo dell'opera, entro il 2023. Il progetto in questione è stato finanziato nell'ambito della Snai, la strategia nazionale per le aree interne "Calatino", di cui Caltagirone è il Comune capofila.

"Si tratta - sottolinea il sindaco Fabio Roccuzzo - di ulteriori, significative risorse di cui beneficiamo nell'ambito della Snai che, attraverso il Fondo coesione, ha già comportato il finanziamento, per 1,5 milioni di euro, dei lavori in via Marvuglia, anch'essi di prossima aggiudicazione. Quanto al recupero del Villino Milazzo - continua Roccuzzo -, esso si tradurrà nella riqualificazione di un immobile di pregio e nella sua rifunzionalizzazione per attività sociali e culturali".