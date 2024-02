Ipab "Salvatore Bellia", Ciancitto: "Le Istituzioni devono subito intervenire, per salvare la struttura"

"Occorre intervenire subito, per salvare la Casa d'ospitalità “Salvatore Bellia”, a Paternò. Le Istituzioni, Regione e Comune, devono sedersi subito ad un tavolo per concertare insieme un piano che possa permettere all'Ipab di continuare a vivere, garantendo così la continuità di quel fondamentale servizio che svolge, a favore degli uomini e donne della terza età." A parlare è il deputato nazionale, Francesco Ciancitto, che interviene in merito all'annunciata chiusura, a fine mese, dell'Ipab “Bellia” di Paternò, con la conseguente mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, oltre al licenziamento del personale a contratto e l'uscita, obbligata, degli anziani alla struttura.

"L'Ipab ha due strutture - continua Ciancitto - il corpo centrale, dove possono essere ospitati fino ad un massimo di 50 anziani ed in questo momento, è alla capienza massima possibile, ed una struttura contigua, ultimata oltre 15 anni fa, ideata come centro anziani, rimasta sempre chiusa ed inutilizzata per cavilli burocratici. Un errore imperdonabile. Occorre che gli Enti preposti si attivino subito per permettere l'attivazione anche di questo immobile e avviare le attività connesse. Si può pensare, ad esempio, ad un centro per anziani, facilmente raggiungibile visto la centralità in cui si trova, con una convenzione sostenuta economicamente dal Comune; si possono, inoltre, ampliare i posti letto e incrementare le economie dell'Ente".

"Occorre attivare una programmazione tra tutti gli attori interessati – conclude Ciancitto -, cosa che probabilmente non è mai stata fatta ad oggi, visto lo stato in cui si trova l'Ipab".

Secondo quanto previsto dal commissario straordinario della casa d'ospitalità, Giovanni Rovito, a fine mese verrà avviata la liquidazione. Sono 10 i dipendenti di ruolo che, a liquidazione avvenuta, verranno inseriti all’interno di una graduatoria presso l’assessorato regionale Dipartimento del Lavoro, mentre i 16 lavoratori a prestazione professionale, non potranno avanzare diritti. In questo momento sono 42 gli anziani ospitati in struttura.