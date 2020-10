"Rischio chiusura totale di chioschi e paninari", l'appello di Gelsomino ( Italia Viva)

In una nota il capogruppo di Italia Viva, Giuseppe Gelsomino, spiega che ha depositato presso gli uffici comunali un interpello rivolto al sindaco Bonaccorsi e all'Assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo. Visto il decreto del presidente del consiglio emanato il 18 ottobre 2020, che vieta ai chioschi e paninari di poter esercitare la propria attività, poiché da regolamento comunale non è permesso per tali attività avere tavoli e sedie all'esterno (tosap). Gelsomino appunto chiede una deroga e, quindi, chiede di convocare una giunta comunale urgente per dare la possibilità a tutti gli operatori del settore di poter continuare a lavorare. Il capogruppo insiste dicendo che tale delibera è essenziale e vitale per la vita economica di tali attività, infatti si augura che entro 48 ore la giunta comunale possa portare avanti tale proposta, cosicché gli operatori possano attrezzarsi con tavoli e sedie e non dover chiudere le proprie attività .

